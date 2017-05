Lacres de veículos são furtados na Zona Leste

Quinze carros de servidores de duas escolas municipais, no bairro São José, Zona Leste, tiveram os lacres furtados. De acordo com as vítimas, o principal suspeito desse crime é um adolescente, ainda não identificado.

Segundo funcionários das instituições, os crimes vêm acontecendo há ao menos duas semanas e apesar do comunicado oficial feito à polícia, nenhuma medida foi adotada até o momento. As vítimas relataram ao EM TEMPO que a ação criminosa vem gerando prejuízos em dobro.

“Todos os carros dos professores, dos gestores e de outros servidores tiveram os lacres roubados. Não é a primeira vez que isso acontece. Ele aproveitava que o portão do estacionamento ficava aberto e entrava na cara limpa para tirar os equipamentos. Chegaram a pegar ele roubando, mas quando foram chamar o segurança da escola ele escapou”, disse uma funcionária que pediu para não ter o nome divulgado.

A Polícia Civil informou que o 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) não tem conhecimentos sobre o caso, mas espera que os funcionários registrem o crime.

Gerson Freitas

EM TEMPO