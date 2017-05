LACC recebe o apoio da Fieam para a divulgação de projetos sociais

A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), entidade de cunho filantrópico, recebeu o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), no sentido de divulgar seus projetos sociais permanentes e envolver o meio empresarial no auxílio à causa. O presidente da ONG, mastologista Jesus Pinheiro, esteve na sede da federação, palestrando para cerca de 60 pessoas, incluindo a diretoria do grupo. Na ocasião, ele reforçou a possibilidade de destinação de parte do imposto de renda devido, a entidades não governamentais, como forma de ajudar a ampliar as ações realizadas no Estado.

Pinheiro explicou que a Lacc é uma organização que atua há mais de 60 anos no Amazonas, com ações de diversas naturezas, financiadas por doações da sociedade. Entre os principais projetos, está o acolhimento de pacientes oriundos de outros estados, e que buscam tratamento especializado em Manaus. Eles têm o aluguel custeado pela Liga e, em alguns casos, o transporte. A Lacc também entrega, mensalmente, cestas básicas sortidas às famílias de pacientes oncológicos de baixa renda, previamente cadastrados no sistema.

Além disso, doa diariamente, centenas de lanches no horário matutino, a quem aguarda pela realização de exames no ambulatório da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade de referência em cancerologia na Amazônia Ocidental. “Também providenciamos o transporte para levar de casa à FCecon, pacientes submetidos à quimioterapia e radioterapia, e que não têm condições financeiras para bancar as passagens diárias”. As doações à Lacc são feitas via call center, através dos seguintes telefones : 2101-4949 e 2101-4900.

Suporte

A Lacc tornou-se uma importante aliada da FCecon, dando suporte a serviços como o de Cuidados Paliativos e Terapia da Dor – que viabiliza o atendimento domiciliar de pacientes com doença em estágio avançado – e o de Prevenção e Controle do Câncer – atuando no desenvolvimento das principais campanhas de combate à doença, como o Outubro Rosa e o Dia Mundial de Combate ao Câncer. “São centenas de palestras ao ano, para levar informação de qualidade às pessoas, mostrando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das neoplasias malignas”, explicou Pinheiro.

Para o 1º vice-presidente da Fieam, Nelson Azevedo dos Santos, que participou da palestra ministrada por Pinheiro na sede do órgão, as pessoas ficam surpresas com o trabalho realizado. “Vi que a apresentação que ele fez é uma coisa muito nobre, que comove a gente. Eu senti que as pessoas ficaram muito surpresas, porque é algo tão importante e justo e que requer a colaboração e contribuição de todos, não só das empresas, mas de toda a sociedade”, frisou.

Os dados relativos ao Amazonas impressionaram os participantes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), subordinado ao Ministério da Saúde, são esperados cerca de 5,2 mil novos casos de câncer no Estado, neste ano. “É uma doença que avança cada vez mais e a gente fica muito preocupado e, ao mesmo tempo, comovido em saber do sacrifício das pessoas que estão lá (na Lacc), participando, enquanto que nós também poderíamos ajudar. E quando eu digo ajudar, não me refiro apenas ao dinheiro, mas também à participação e divulgação da causa”, comentou Azevedo.

Ele explicou que alguns empresários contribuem com entidades de fora do Amazonas, através da destinação de parte do imposto de renda devido, mas que se sensibilizaram com a causa e se comprometeram a ajudar a Lacc com o benefício. “A Lacc terá todo o apoio necessário da Federação no sentido de divulgar e de vender essa imagem e essa proposta, mostrando que existe uma realidade que é o câncer e que precisa de atenção”.

Com informações da assessoria