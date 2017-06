Lacc lança site com informações orçamentárias e sobre os fatores de risco do câncer

A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), entidade de cunho filantrópico que auxilia pacientes oncológicos no Estado, lançou, nesta semana, seu novo portal na web. Repaginado, o site www.laccam.org.br reúne informações gerais sobre o câncer, seus fatores de risco, prevenção, ações sociais e programas financiados pela instituição, além de detalhes da execução orçamentária, dando mais transparência à ONG.

De acordo com o presidente da Lacc, mastologista Jesus Pinheiro, através da página virtual, colaboradores e a população em geral, poderão se informar sobre a forma de aplicação dos recursos arrecadados pela organização de apoio. O site também ajudará a levar informação de qualidade à sociedade, facilitando o método de doação à ONG, através do sistema PagSeguro UOL.

“Criamos uma loja virtual dentro do site. Aos interessados, basta clicar em ‘DOAR AGORA’ e ele será guiado até uma página secundária, onde serão disponibilizadas diversas opções de valores para doar. A loja virtual permite que o colaborador cadastre seu cartão de crédito para uma única doação ou para transferências automáticas mensais pelo período de até 12 meses. Aos poucos estamos expandindo nosso grupo de doadores e colaboradores, o que nos ajudará a estender a mão a um número maior de portadores de câncer de baixa renda”, destacou.

A construção do site ficou a cargo da empresa Creare Center, que prezou pela funcionalidade e praticidade na hora de ajustar cada ferramenta. Entre as abas estão os perfis das mídias sociais alimentados pela Lacc (Facebook, Twitter e Instagram), informações institucionais (missão, valores e história), entre outros.

“Nosso site também traz informações como a localização da ONG para quem quiser nos visitar e conhecer as instalações (rua Padre Manoel de Nóbrega, Dom Pedro, Manaus), os telefones de contato, as notícias veiculadas na mídia, nossos relatórios de gestão e a atualização de cada campanha desenvolvida pela Lacc, com parceiros como a Fundação Cecon (Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas) e Rede Feminina de Combate ao Câncer”, explicou Pinheiro.

Mesmo com o lançamento do site, os métodos de captação utilizados até hoje para compor a receita da Liga, continuarão em uso. Além do site, a população tem a opção de doar via agendamento no call center (92-21014949 e 21014900), disponibilizando valores aos mensageiros contratados pela entidade filantrópica. Outro método utilizado é o de transferência ou depósito em conta bancária (conta-corrente 691.017-3, agência 0482-0, CNPJ 044991820001-48, Bradesco).

História

A Liga Amazonense Contra o Câncer foi criada há 63 anos, com o principal objetivo de combater o câncer em seus mais diferentes níveis. Hoje, a #Lacc atua desenvolvendo diversos projetos sociais em Manaus. Os principais deles, são: distribuição de lanches diariamente no Ambulatório da FCecon; entrega de cestas básicas mensais a pacientes oncológicos de baixa renda; transporte de pacientes até o hospital para a realização dos tratamentos variados; pagamento de aluguéis sociais aos que vêm de outros estados em busca de tratamento especializado em Manaus e a realização de campanhas de cunho preventivo, a exemplo do Outubro Rosa, que já conta com a adesão da maior parte dos municípios amazonenses e de órgãos do estado e da capital, bem como, da iniciativa privada.

