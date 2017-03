Lacc investe R$ 290 mil para doar lanches aos pacientes com câncer no Amazonas

Quase R$ 290 mil foram investidos pela Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) na aquisição de produtos alimentícios. O valor viabilizou a distribuição de 103,5 mil lanches na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

De acordo com o presidente da ONG, mastologista Jesus Pinheiro, a maior parte dos pacientes que buscam atendimento ambulatorial na unidade hospitalar de referência em cancerologia, chega ao local no horário da manhã, sem se alimentar. São pessoas oriundas de diversos bairros de Manaus e de outros estados, que não têm condições de comprar uma refeição após passarem por exames que, para terem a eficácia garantida, demandam algumas horas de jejum dos pacientes.

“Às vezes, essa é a única refeição desses pacientes durante todo o horário da manhã. Distribuímos pães, cafés com leite e biscoitos. O investimento é de R$ 1,2 mil, para mais de 400 lanches doados diariamente”, explicou o mastologista, informando que a maior parte da receita da Lacc vem de doação de pessoa física, por agendamento via call center nos telefones (92) 2101-4949 e (92) 2101-4900, ou transferência bancária (Bradesco, conta-corrente 691.017-3, agência 0482-0, CNPJ 044991820001-48).

“São pessoas de classe média ou baixa que doam todos os meses e ajudam a manter nossos projetos sociais. Desenvolvemos diversas campanhas, como a da ‘Páscoa Solidária da Lacc’, para atrairmos novos colaboradores e, assim, ampliarmos nosso campo de atuação”, destacou o presidente.

Páscoa

A Páscoa Solidária visa arrecadar alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas e itens de higiene pessoal, que serão destinados, no período do feriado cristão, a pacientes internados na FCecon.

Segundo a diretora administrativa da ONG, enfermeira Marília Muniz, entre os projetos desenvolvidos pela instituição, estão o pagamento de aluguéis sociais para pessoas de outros estados e do interior, que buscam tratamento especializado em Manaus; o transporte de pacientes à FCecon para o tratamento de quimioterapia e radioterapia; o suporte aos setores de Prevenção e Terapia da Dor da Fundação; a realização de campanhas de orientação e conscientização, a exemplo do Outubro Rosa; o custeio de passagens terrestres e fluviais a pacientes com câncer, entre outros.

Com informações da assessoria