Laboratórios não exigem mais jejum

Ir a um laboratório de análises clínicas para fazer exames que envolvam coleta de sangue sempre esteve associado a fazer um jejum de 12 horas. Esse tipo de preparação, além de ser motivo de reclamação da maioria dos pacientes, exigia muito do organismo de pessoas com a saúde mais frágil.

Mas desde 2016, as sociedades brasileiras de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, de Cardiologia e de Análises Clínicas, chegaram a um consenso e decidiram flexibilizar a obrigatoriedade do jejum de 12 horas para os exames de colesterol e triglicérides.

Essa recomendação é reflexo do avanço tecnológico na área da saúde e traz várias vantagens para o paciente. De acordo com o diretor técnico do Sabin, Rafael Jácomo, o laboratório já não exige mais o jejum para os exames de colesterol e de triglicérides desde o início deste ano.

“A opção do paciente não ser obrigado a fazer um jejum de 12 horas vai beneficiar a todos, principalmente os diabéticos, crianças e idosos”, afirma o especialista. O desuso ou redução do período de jejum para alguns testes foi aprovado porque detectou-se que o consumo de alimentos da dieta habitual e sem sobrecarga de gordura antes da realização desses testes causa baixa ou nenhuma interferência no resultado final.

O analista jurídico Márcio César Gomes Lima, 42, concorda com o médico. “Se isso não interfere na qualidade técnica do exame, não há porque submeter os pacientes a tantas horas sem poder se alimentar”, comenta, admitindo que ainda não sabia da novidade e, por isso, estava em jejum para o exame de colesterol, na unidade Sabin Vieiralves.

O intervalo grande sem ingestão de alimentos e líquidos (com exceção da água para maioria dos exames laboratoriais) foi estabelecido porque seria o tempo máximo que uma pessoa normal levaria para metabolizar tudo o que havia consumido e digerido. Atualmente, a maioria dos exames pede um jejum de até três horas.

A dona de casa Maria Conceição da Silva Marques, 56 anos, ainda não estava sabendo da flexibilização do jejum e comemorou a iniciativa. “Eu vim em jejum porque não sabia, mas acho importante, pois, muitas vezes, não estamos bem o suficiente para sair de casa sem nos alimentarmos”, ponderou.

Outra comodidade decorrente dessa alteração no pré-exame é o fato de que os laboratórios conseguem disponibilizar mais horários para coleta ao longo do dia, evitando um fluxo naturalmente maior nos primeiros horários da manhã nas unidades de atendimento ao público.

Ressalvas

No entanto, a flexibilização tem algumas ressalvas. Para pacientes que forem realizar exames de glicemia, a orientação é fazer jejum de oito horas. Já para os que têm índices de triglicérides maiores do que 440 mg/dL, limite que determina riscos cardiovasculares, e que devem repetir o exame, o recomendado continua a ser o jejum de 12 horas.

Segundo Rafael Jácomo, o importante é que quando forem solicitados exames laboratoriais além dos de colesterol e triglicérides, o médico deve indicar o jejum necessário para as coletas de cada teste.