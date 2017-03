Kombi capota na Torquato Tapajós e deixa trânsito lento

Uma Kombi, que pertence a empresa Persianas & Persianas, capotou na avenida Torquato Tapajós, em frente ao Nova Era Super Atacado, Zona Centro-Oeste de Manaus, e formou um longo congestionamento na via, no sentido Centro-Bairro.

De acordo com populares, o motorista da Kombi, de placa NOT-3752, para evitar uma colisão ao ser ultrapassado por outro veículo em alta velocidade, de características não identificadas, jogou o carro para o canteiro central e acabou tombando. O veículo virou duas vezes e ficou de cabeça para baixo.

Segundo a assessoria de imprensa do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu por volta das 17h45.

A reportagem entrou em contato com a empresa e um funcionário confirmou que duas pessoas estavam na Kombi no momento da ocorrência. Os dois trabalhadores passam bem e as causas do acidente serão investigadas.

Houve retenção de veículos e o trânsito ficou lento. Agentes de trânsito foram deslocadas para o local e orientam os motoristas. Um guincho do órgão também foi acionado para fazer a remoção do veículo. O outro motorista, supostamente envolvido no caso, conseguiu fugir sem prestar socorro.

Bruna Souza

EM TEMPO