Kindermann vence Iranduba na última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Com gols de Calderan e Duda, Kindermann vence Iranduba por 2 a 0, pela última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Foi a primeira derrota das meninas do Hulk jogando em casa e a segunda até agora na competição. O jogo foi realizado na tarde desta quarta-feira, 31, na Arena da Amazônia, em Manaus. Com resultado, o Iranduba terminou em segundo do grupo A2, com 36 pontos.

Pelas quartas de final, a equipe amazonense enfrenta o Flamengo, que terminou em terceiro lugar do grupo A1, na última rodada.

Precisando da vitória, o Kindermann começou o jogo de forma bem ofensiva, mas o primeiro lance de perigo foi do Iranduba. Aos quatro minutos, de frente para gol, Vitória chutou no canto esquerdo, mas a goleira evitou o gol das amazonenses.

Aos 10 minutos, Matos pela esquerda 8° chutou com perigo a meta do Iranduba. Com a posse de bola e tomando as ações em campo, as meninas do Kindermann ficaram pressionando o Iranduba. Aos 18 minutos, pela direita Catyellen entra na área, mas na hora do chute a goleira evita o gol do Kindermann.

Nova chance do Kindermann de gol na partida. Aos 32 minutos, tabela de Crivelari com Calderan, que chutou por cima da meta. Aos 36 minutos, pela direita Crivelari chutou e a goleira defendeu para o Iranduba.

Segundo tempo

No segundo tempo, as meninas do Hulk mudaram a postura um pouco mais ofensiva, mas tendo sua adversária muito perigosa na subida ao ataque. Aos sete minutos, pela esquerda Duda tenta o lance, mas é derrubado por Djeni dentro da área, o árbitro marca pênalti. Um minutos depois, Calderan cobra e faz, 1 a 0.

A situação do Iranduba ficou mais difícil em campo. Aos 16 minutos, cobrança de falta pela direita e Duda de voleio marcou um belo gol fora da área, 2 a 0.

Com dois no placar, as meninas do Iranduba não conseguiram encaixar uma jogada de mais perigo no ataque. Já o Kindermann, explorava os contra-ataques, principalmente pela esquerda com Duda.

Ficha técnica:

Jogo: Iranduba 0x2 Kindermann

Motivo: Campeonato Brasileiro Feminino

Local: Arena da Amazônia – Manaus/AM

Horário: 16h

Árbitro: Reginaldo Vasconcelos Noronha

Árbitros assistentes: Anne Kesy e Eliane Nogueira

Gols: Calderan e Duda

Público presente: 321

Renda: R$ 1.500,00

Iranduba: Rubi, Monalisa, Sorriso, Karen, Sonata, Driely, Dany Helena (Mica), Djeni, Mari (Kelen), Vitória (Cris) e Kamila. Tecnico: Sérgio Duarte.

Kindermann: Bárbara, Calderan, Giovana, Tuani, Robertinha, Sthephaine (Monique Correa), Matos, Rafinha, Crivelari (Thatyo), Duda e Catyellen. Técnico: Jorge Luiz

Paulo Rogério

EM TEMPO