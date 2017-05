Kid Vinil morre aos 62 anos

O cantor e radialista Kid Vinil morreu, na tarde de sexta-feira (19), após ficar internado há mais de um mês no Hospital da Luz, em São Paulo. Ele estava em coma induzido após ter uma parada cardiorrespiratória após um show.

Antônio Carlos Senefonte, de 62 anos, foi um dos nomes importantes na construção do rock nacional. Kid Vinil foi sucesso na década de 80 e fez parte do grupo Magazine. Entre os hits do cantor estão: “Tic Tic Nervoso” e ele interpretou “Comeu”, de Caetano Veloso, tema de abertura da novela “A gata comeu”, da TV Globo.

De acordo com a equipe médica, que atendeu o músico durante a sua internação, a morte foi causada por complicações de um edema.

EM TEMPO