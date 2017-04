Katy Perry revela que protestava em shows da Madonna durante a infância

Não é segredo para ninguém que Katy Perry começou sua carreira como cantora de igreja. Criada em uma família extremamente religiosa, a americana demorou até se libertar e “beijar uma garota”, como canta no hit que a alçou à fama, “I Kissed a Girl”.

Mas em uma entrevista à revista “Vogue”, Katy revelou um fato inédito: ela costumava protestar na porta dos shows de Madonna e Marilyn Manson.

“Nós conhecíamos Madonna e Marilyn Manson em minha família porque nós protestávamos em seus shows”, disse. Ela ainda falou que chegou a entregar panfletos com o título “Como achar Deus” em uma performance do músico de metal.

Quando foi a um desses shows com seu pai, que é pastor, ela achou aquilo “realmente interessante e estranho”. “Mas a minha vida era igreja no domingo de manhã, igreja no domingo à noite, igreja na quarta à tarde. Isso foi durante toda a minha infância e começo da adolescência.”

Folhapress