Kate Winslet e DiCaprio são fotografados juntos em Saint-Tropez, na França

Eles interpretaram o casal protagonista do filme “Titanic”, que completa duas décadas este ano – Divulgação

Os atores Leonardo DiCaprio e Kate Winslet foram fotografados juntos em Saint-Tropez, na França. As fotos do casal do filme “Titanic”, que completa duas décadas neste ano, foram divulgadas nesta quarta-feira (16) pelo site norte-americano “TMZ”.

Nas fotos, os dois aparecem em trajes de banho. A cidade francesa é banhada pelo Mar Mediterrâneo e costuma ser visitada por celebridades durante o verão europeu.

Leia também: ‘Titanic’ vira ameaça à saúde pública, no Centro de Manaus

A especulação em torno de um suposto romance dos dois atores começou no final de junho quando DiCaprio e Winslet estiveram juntos em um jantar beneficente promovido pela ONG dele. No evento, foi leiloado um jantar com os astros do filme “Titanic”. Desde então, os dois foram vistos reunidos diversas vezes.

