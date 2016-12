Kassab afirma desconhecer supostas doações ilegais da Odebrecht

O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), disse nesta segunda-feira (12) que desconhece doações ilegais que tenham sido feitas pela Odebrecht para sua campanha ou a de aliados e colegas de seu partido. Segundo informações vazadas da delação de executivos da empresa, e publicadas pela imprensa, Kassab e o partido teriam recebido recursos ilegais para a campanha.

“Quero dizer que não tenho conhecimento de nenhuma doação que tenha sido feita para minha campanha ou para a de colegas de partido, ou de aliados, ou mesmo de doações partidárias que não tenham sido feitas na forma da lei”, disse o ministro, que participou hoje da assinatura de um termo de cooperação na sede do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Kassab afirmou que é preciso ter cautela, porque as delações ainda precisam ser homologadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Todos nós temos que ser muito cautelosos com as manifestações de colaboradores que precisam ainda ser apuradas, ser homologadas pelo Supremo Tribunal Federal”.

O jornal O Globo publicou hoje que a delação do executivo Paulo Cesena, ex-presidente da Odebrecht Transport, informa que Kassab recebeu R$ 14 milhões entre 2013 e 2014. O dinheiro seria de caixa 2 e teria sido doado para a campanha de Kassab ao Senado em 2014 e para as campanhas do PSD.

Vinicius Lisboa

Agência Brasil