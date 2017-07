Kart Indoor movimenta automobilismo em Manaus nesta sexta

Competidores esquentam motores para a competição desta sexta-feira (14) – João Paulo Oliveira

Prepare as luvas e os capacetes, pois aí vêm roncos de motores e ultrapassagens espetaculares. A partir das 20h desta sexta-feira(14), no Manaus Plaza Shopping, ocorre a terceira etapa do Campeonato Amazonense de Kart Indoor 2017. Os destaques ficam por conta dos favoritos Thiago Amoedo, Max Lima, Demétrius Junior e Anderson Santos.

De acordo com o organizador da competição, Cícero Barbosa, a ideia é reunir novas promessas do kart que estão em busca de uma chance no profissional. “O campeonato de kart indoor serve como trampolim para quem quer levar mais a sério a modalidade. Quem tem como meta o alto rendimento do kart é preciso começar por aqui. Mas, isso não quer dizer que o nível é fraco, pois os caras estão correndo bem”, disse.

Além de dar condições aos novatos, o kart indoor é uma ótima indicação aos que pretendem economizar. “É um custo baixo. São kart indoor de locação, diferente do profissional, que é preciso ter um motor externo para avaliação e outro pessoal para treinamentos. O custo é baixo e acessível para quem tem curiosidade em competir”, explica Barbosa.

Para esta etapa, a organização da disputa promete equipamentos mais potentes, motores do tipo quatro tempos e 6.5 hp, além de novos traçados que podem aumentar a adrenalina entre os competidores. “Algumas curvas foram modificadas a fim de dar uma inovação no grid e empolgar os pilotos. Já se passaram duas etapas e alguns traçados precisavam passar por mudanças”, explica o organizador.

Carros são observados para entregar o melhor desempenho na corrida

Dividindo a paixão pelo esporte e as tarefas pessoais, o piloto Thiago Amoedo diz brigar pela sua primeira conquista de campeonato e aponta Max Lima como seu principal rival dentro das pistas.

“Pretendo chegar na primeira posição assim como na segunda etapa. Estou treinando quatro a cinco vezes por semana para chegar ao pódio novamente. Tenho buscado conciliar as atividades familiares e profissionais para poder manter o meu amor pelo kart. Vai dar tudo certo e com respeito aos meus colegas adversários, eu quero ser campeão esse ano. Acredito que o Max Lima vai tentar estragar a minha festa, mas eu vou tentar desdobrar ele”, disse o Thiago, que também é empresário.

Em busca de bater o rival, Max Lima mantém forte a rotina de treinamentos visando a busca pelo topo na tabela de classificação. “Estamos treinando pesado para tomar a liderança dele. Preciso vencer a minha primeira etapa. Fiquei em segundo lugar na segunda etapa e agora não vou querer bater na trave. Vou tentar umas ultrapassagens de maneira ágil sobre os demais, para tentar passar do Thiago Amoedo, ele é muito difícil de ser ultrapassado. Imagino que vai ser um traçado novo, acredito tê-lo em mente”, disse o novato no kart indoor.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO

