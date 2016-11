Kanczuk será o novo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda

O Ministério da Fazenda anunciou nesta sexta-feira (4) que a Secretaria de Política Econômica ficará sob a responsabilidade de Fabio Kanczuk, professor titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ele substituirá Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, que vai ocupar a vice-presidência de serviços, infraestrutura e operações do Banco do Brasil.

Kanczuk é engenheiro eletrônico graduado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, PhD em economia pela Universidade da Califórnia, com pós-doutorado pela Universidade de Harvard.

Carlos Hamilton, que deixa o cargo, é doutor em economia pela Escola de Pós-Graduação da Fundação Getulio Vargas. Formado em engenharia civil em 1989 pela Universidade Federal do Ceará, foi diretor de Política Econômica e também de Assuntos Internacionais do Banco Central (BC). Ele saiu do BC em fevereiro de 2015.

Antes de assumir cargos no BC, Carlos Hamilton passou pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Banco do Estado do Ceará, na função de analista. Ele também foi professor em cursos de graduação na Fundação Getulio Vargas e em cursos de graduação no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, no Rio.

Antes de assumir a secretaria, Carlos Hamilton era executivo do grupo J&F, controlador da JBS.

Hoje, o Banco do Brasil também anunciou que o funcionário de carreira Tarcísio Hübner vai ocupar a Vice-Presidência de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas. Segundo o banco, as duas vice-presidências estavam vagas desde junho e julho deste ano.

Hübner, funcionário do banco há 35 anos, era diretor de Distribuição desde abril deste ano. Ele é graduado em Ciências Econômicas, com MBA em Gestão Avançada de Negócios, MBA Altos Executivos e especialização em Agronegócios e em Marketing, com ênfase em Serviços. Atuou como superintendente estadual em Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e diretor de Distribuição São Paulo.

Agência Brasil