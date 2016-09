Justin Timberlake aceita fazer parceria musical com ex-namorada Britney Spears

O cantor Justin Timberlake, 35, afirmou na noite de terça-feira (13), que aceitaria fazer uma parceria musical com sua ex-namorada, a cantora Britney Spears, 34. A afirmação foi dada durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, onde o artista está divulgando o documentário de sua turnê ‘Justin Timberlake + the Tennessee Kids’.

Um repórter de uma emissora americana questionou se ele aceitaria fazer uma colaboração com Britney, e ele respondeu: “Claro! Com certeza. Eu tenho um filho de 17 meses, então não acompanho as notícias assim. Eu peço desculpas por não estar por dentro, mas estou acessível, me ligue!”.

A resposta veio a partir do comentário da cantora, feito em agosto, ao ser questionada com quem ela gostaria de colaborar. Britney destacou a banda Aerosmith, a cantora Gwen Stefani e o ex-namorado.

Britney Spears e Justin Timberlake se conheceram quando eram crianças em um programa de TV e namoraram entre os anos de 1999 e 2002.