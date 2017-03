Justin Bieber traz ‘Purpose’ a SP em show esgotado

Justin Bieber retorna pela terceira vez ao Brasil com a turnê mundial de seu álbum mais recente, “Purpose”, lançado em 2015.

Após reunir 30 mil pessoas em seu show na praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (29), o cantor canadense chega a São Paulo para duas apresentações no Allianz Parque, neste sábado (1º/4) e neste domingo (2) –os ingressos estão esgotados.

Se o repertório se mantiver como o que tem sido mostrado, o público pode aguardar hits como “Where Are Ü Now”, “Sorry” e “What do You Mean”, desta fase tida pela crítica como a mais madura do cantor.

Folhapress