Justin Bieber dá soco no rosto de fã que tentou tocá-lo

O cantor Justin Bieber foi flagrado dando um soco na cara de um fã em Barcelona, onde se apresentou nesta terça-feira (22). O vídeo foi divulgado pelo site americano ‘TMZ’.

Nas imagens, o cantor chega de carro à arena Palau Sant Jordi para o show. Um jovem se aproxima do veículo para tocá-lo e é agredido no rosto, que fica ensanguentado.

Justin coleciona um número elevado de polêmicas quando o tema é relacionamento com os fãs. Em outubro, ele abandonou o palco durante uma apresentação no Reino Unido, após pedir silêncio para o público presente e ser ignorado.

Em outra ocasião, irritou-se com seus seguidores no Instagram e ameaçou deixar a rede social caso sua então namorada, a modelo Sofia Richie, continuasse sofrendo ataques. A ex Selena Gomez deu uma bronca no cantor. “Não fique com raiva de seus fãs. Eles te amam e estão com você antes de qualquer um”, disse ela na época.

Justin Bieber volta ao Brasil em 2017 após um hiato de seis anos. Ele passará pelo Rio, em 29 de março, e depois se apresenta duas vezes em São Paulo, nos dias 1º e 2 de abril.

Folhapress