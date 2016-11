Justin Bieber anuncia show extra no estádio do Palmeiras

Depois de ter os ingressos esgotados para sua apresentação em São Paulo (1º/4, no Allianz Parque) no primeiro dia de venda, o cantor Justin Bieber anunciou nova data na capital paulista. O artista se apresenta em 2/4, no mesmo espaço.

As entradas estarão disponíveis para o público geral a partir da 0h01 da segunda (7), pela internet (http://premier.ticketsforfun.com.br/), e a partir das 10h na bilheteria oficial do Citibank Hall e nos demais pontos de vendas no Brasil.

Após quase seis anos sem passar pelos palcos brasileiros, os fãs do ídolo pop podem comemorar. A apresentação integra a turnê ‘Purpose World Tour’, que divulga o disco mais recente do cantor.

Por Folhapress