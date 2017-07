Justiceiro desconhecido age mais um vez e mata assaltante na Zona Norte

A dupla tentava assaltar uma lanchonete quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo | Divulgação

A onda de assaltos em Manaus já leva pessoas a fazer “justiça” por conta própria. Foi o que aconteceu por volta das 9h30 desta quinta-feira (6). Um “justiceiro” matou um assaltante e feriu outro enquanto a dupla tentava roubar uma lanchonete no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Esaú Gomes dos Santos, de 19 anos, que estava conduzindo a motocicleta, foi atingido com dois tiros nas costas e morreu no local do crime, já o garupa, André Balieiro de Araújo, também de 19 anos, foi baleado no joelho.

Segundo o policial militar Gilson Moreno, da 26ª Cicom, as testemunhas não souberam informar se o atirador estava de moto ou carro.

A Polícia Militar isolou a área e aguarda o IML e o Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC). O suspeito ferido foi removido pelo Samu e levado a um dos hospitais da capital.

Mara Magalhães

EM TEMPO