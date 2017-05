Justiça vai ouvir novas testemunhas da ‘Maus Caminhos’ na próxima segunda-feira

Em uma nova audiência da operação “Maus Caminhos” foram ouvidas mais sete testemunhas de acusação, durante esta quarta-feira (3), no auditório da Justiça Federal, localizada na avenida André Araújo, Aleixo, Zona Centro-Sul. Outras seis testemunhas serão ouvidas na próxima segunda-feira (8).

Pela manhã foram ouvidos Adilson Netto da Silva, controlador de frota da empresa Salvare Serviços Médicos Ltda, investigada por envolvimento em desvio de dinheiro público, Josenir Teixeira, advogado que teria intermediado a compra do Instituto Novos Caminhos (INC), e Rosângela Garcia Escridelli, principal associada e gestora do instituto antes de Mouhamad Moustafa assumir. Os três residem em São Paulo e foram ouvidos por videoconferência.

Durante a tarde, Fabíola Cardoso, farmacêutica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Salles, Jackson Aguiar, Flávia Ferreira, gerente e faturista, respectivamente, da Salvare, e Paulo César Almeida, gerente de uma unidade de saúde no Rio Preto da Eva, foram ouvidos presencialmente.

Em seu depoimento, Aguiar confessou que emitia notas fiscais, mas que não tinha conhecimento sobre os tipos de produtos e valores determinados para o desvio de dinheiro público.

“Às vezes comprava algo por R$ 2 e vendia por R$ 10. Havia o controle de saída e de entrega do material, mas não o controle do faturamento ” afirmou.

Já Flávia Ferreira informou que durante os 20 meses em que trabalhou na empresa, ela não emitiu nenhuma nota fiscal. Ela relatou que apenas simulava o registro do documento no sistema, como lhe era solicitado.

“Fazia apenas uma simulação, mas não fazia a emissão da nota final. Eu não tinha retorno do que acontecia depois que enviava o registro simulado” contou.

O procurador da República, Alexandre Jabur, responsável pelo caso, falou que durante os depoimentos ficou claro que as testemunhas sabiam da falta de controle sobre o que era vendido ou comprado pelas empresas envolvidas no esquema.

“As testemunhas confirmaram a falta de controle efetivo sobre o que era vendido e comprado, mostrando que existia sim um superfaturamento, tanto em quantidade, quanto no preço. Todos os depoimentos foram significativos no sentido de que a organização criminosa tinha como propósito desviar recursos públicos” disse.

A última audiência, para ouvir mais seis testemunhas de acusação, está marcada para o começar às 9h, do dia 8 de maio. Na ocasião, apenas um dos depoimentos será feito por videoconferência.

Devem ser ouvidos Thiago Bezerro do Monte, funcionário do Instituto Novos Caminhos (INC), Gisele da Costa Bandeira, funcionária do setor de compras do INC, Daniele da Silva, Keityane da Rocha, Isabele Cândida e Edson Cursino, todos funcionários do instituto.

Sobre a operação

A operação Maus Caminhos revelou esquema de desvio de R$ 276 milhões em recursos do sistema público de saúde do Amazonas, feito por meio do Instituto Novos Caminhos (INC).

Ao todo, 16 pessoas foram acusadas de integrar a organização criminosa, sendo que destas, 10 já foram ouvidas. No dia 27 de abril, o delegado que conduziu o inquérito, Alexandre Teixeira, além de dois funcionários da empresa Salvare, Marcelo Borges e Bruna Alfaia, prestaram os primeiros depoimentos.

As penas podem chegar até 20 anos de prisão. Entretanto, o médico Mouhamad Moustafa, réu principal, por ser considerado o líder da organização criminosa, pode ter pena superior a 20 anos.

Laize Minelli

EM TEMPO