Justiça proíbe greve dos Rodoviários para esta segunda sob multa de R$ 100 mil por hora

Se rodoviários desacatarem a decisão, poderá ser multado em R$ 100 mil – Manoela Moura/Arq. AET

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) proibiu a greve convocada pelo Sindicato dos Rodoviários (STTRM) para esta segunda-feira (26). A Justiça aceitou, neste deste domingo (25), o pedido feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Na decisão, a desembargadora plantonista do TRT 11, Solange Maria Santiago Morais, determinou que em caso de descumprimento, o Sindicato dos Rodoviários poderá ser multado em até R$ 100 mil por hora de paralisação. Além disso, os sindicalistas devem manter distância de no mínimo 50 metros da entrada das garagens, sob pena de multa no valor de R$ 100 mil por hora. Caso haja necessidade, a magistrada determinou o uso de forças policiais para cumprir a decisão liminar.

“As empresas estão honrando todos os compromissos com seus colaboradores e por isso não veem motivos para mais uma greve, em que o principal prejudicado é a população usuária. Já tivemos várias reuniões para negociar com a categoria, nós fizemos uma proposta e eles ficaram de analisar. Estranhamos este novo anúncio de greve, já que estamos negociando. Ainda assim continuamos abertos ao diálogo. Nosso objetivo é manter 100% da frota operando, visando garantir o direito de ir e vir dos usuários”, disse o presidente do Sinetram, Carmine Furletti.

Atualmente, os motoristas do transporte coletivo de Manaus recebem, somando também os benefícios, R$ 3.078,43, o segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas de Porto Alegre. O reajuste de 10% foi concedido em abril deste ano.

Na última semana, membros do Sindicato dos Rodoviários realizaram cinco paralisações, prejudicando uma média de 100 mil pessoas.

O transporte coletivo de Manaus opera com dez empresas, em 221 linhas, e transporta em média 800 mil pessoas por dia.

