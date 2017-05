Justiça ouve testemunhas em operação ‘Maus Caminhos’

Nesta quarta-feira (3), a partir das 8h30, será realizada nova audiência para ouvir testemunhas de acusação da primeira denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM), na qual 16 pessoas são acusadas de envolvimento no esquema de desvio de recursos do sistema público de saúde do Amazonas, revelado pela Operação Maus Caminhos.

Os denunciados respondem por constituição, promoção, financiamento e integração de organização criminosa. Todos acusados de integrar a organização criminosa e as penas podem chegar a até 12 anos. Parte deles também foi denunciada por embaraçar as investigações, podendo pegar pena de até 20 anos pelos crimes.

Estão agendados os depoimentos de três testemunhas, por videoconferência. À tarde, a partir das 13h30, devem ser ouvidas outras quatro testemunhas do caso. A audiência ocorrerá no auditório da Justiça Federal, no Aleixo.

O procurador da República Alexandre Jabur, autor da denúncia, participará na condição de representante do MPF.

