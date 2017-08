Homem linchado em Manaus após cometer assalto – Arquivo/Em Tempo

Torturas, linchamento e justiça com as próprias mãos têm sido rotina diante da violência na capital. Em Manaus, na última terça-feira (22), foi registrado um caso de “justiça com as próprias mãos” e outras duas tentativas de linchamento.

O primeiro fato ocorreu no Beco Herculano, no centro, durante uma tentativa de linchamento de um suspeito de assalto. Um homem identificado como Hamilton Araújo Nogueira, de 55 anos, foi morto com uma facada, após tentar conter um assaltante que havia roubado o celular de homem, no bairro Praça 14.

Outros casos

Um homem não identificado morreu após ser linchado, na praia de Icara, no bairro tarumã, loteamento parque Solimões. Segundo a Polícia, o suspeito havia realizado alguns roubos no local. Com ele, foi encontrado um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta.

O último caso ocorreu na rua andorinha do mar, bairro colônia terra nova, loteamento Rio Piori 2. De acordo com a Polícia Militar, um homem identificado como Evaldo Garcia, de 22 anos, foi detido e agredido por pessoas, após roubar moradores da área. Com o suspeito foi encontrado uma arma de ar comprimido e três celulares.

Ruptura social

De acordo com o Cientista Social Luís Antônio Nascimento, a frequência de linchamentos ocorrida na cidade, nos últimos tempos, expressa a ruptura do tecido social. Nesses casos, a sociedade demonstra que tem dificuldades em resolver os problemas de maneira civilizada. Por outro lado, existe a questão da descrença no poder judiciário e na Polícia. As pessoas não acreditam mais que esses órgãos públicos consigam resolver os problemas, tamanho é o índice de casos que ocorrem.

“ Você tem um linchamento e em questões de minutos há várias imagens circulando nas mídias sócias. A sociedade perde a capacidade de se reinventar em busca de justiça, quando toma esse tipo de atitude. Isso é uma desagregação social. A função da justiça e justamente tirar das mãos das pessoas o poder de fazer justiça com as próprias mãos. O agredido vira culpado por estar sendo agredido, não porque cometeu algo”, disse o cientista.

Nascimento ressaltou que a sociedade precisa combater esse tipo de situação, porém sem usar a violência. É preciso repactuar as relações sociais que privilegiam o diálogo e a mediação em lugar da agressão.

Sentimento de Indignação

Segundo o psicólogo clínico Horácio Chaves, no primeiro momento, quando ocorre o linchamento, existe um forte sentimento de indignação. Há uma sensação de que o poder constituído revela-se incapaz de resolver a insegurança, mesmo sabendo que tais atitudes não trazem resultados positivos.

“É possível que esse tipo de atitude venha precedido de um comportamento neurótico. Pessoas que se valem dessa ação, possivelmente são indivíduos que apresentam algum tipo de transtorno. São pessoas explosivas, intempestivas, com nível alto de descontrole e instabilidade emocional. Não conseguem ver que esse tipo de atitude não traz um resultado prático, e ainda põe em risco a própria vida”, disse o psicólogo.

Injustiça

O presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana no Amazonas, Glen Wilde, disse que o linchamento é uma prática milenar, embora vivamos no século XXI. Para ele, a civilização precisa progredir e não regredir. A justiça com a próprias mãos, na verdade, seria sinônimo de injustiça.

“Ninguém pode tirar a vida de ninguém por causa de um aparelho celular. Recomendamos que a população tenha paciência e confie na Polícia. Essa falta de segurança que vivemos é consequência da ausência de estado. Não há investimento em segurança pública, educação, geração de empregos, entre outros. A culpa não é apenas da Polícia”, disse o presidente.

Ainda de acordo com o presidente, quem participa de linchamento pode responder por homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal.

