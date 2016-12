Justiça obriga prefeito interino de Maraã pagar salários atrasados de servidores

A juíza da comarca de Maraã (a 561 km de Manaus), Priscila Pinheiro Pereira, determinou que o prefeito interino do município quite as dívidas salariais com os servidores municipais em até 10 dias. Caso a determinação não seja cumprida, a justiça determinou multa diária no valor de R$ 10 mil por dia de atraso.

O prazo começa a conta a partir da notificação do vereador Bethuel Pereira Brízido (PSDC), que em março deste ano assumiu interinamente a prefeitura após o assassinato do prefeito Cicero Lopes (Pros). A decisão judicial foi expedida no último dia 20.

Segundo a juíza Priscila Pinheiro, a prefeitura também não pode mais atrasar os salários dos servidores, sob pena do prefeito ser multado em R$ 1 mil, por dia de atraso.

A magistrada ainda dá um prazo de 72h para que o Poder Executivo informe o valor total da dívida com os servidores municipais, sejam eles efetivos ou temporários. Nesse mesmo prazo, a justiça ainda pede a lista completa de quem está na folha de pagamento da prefeitura.

A decisão também proíbe qualquer saque das contas bancárias da prefeitura de Maraã, para pagamentos genéricos, como o de “fornecedores” ou “pagamentos diversos”, com a ressalva de que, qualquer movimentação, tenha os dados dos beneficiários especificados em detalhes, com número de conta bancária, CPF ou CNPJ.

Priscila Pinheiro, determinou, também, que o secretário de finanças do município envie uma relação de todas as contas bancárias onde são pagos os salários dos servidores, em até 24h, sob pena de multa pessoal de R$ 1 mil por dia.

“O presidente da Câmara Municipal vai assumir a prefeitura e dar continuidade à vida normal na cidade, efetuando o pagamento dos servidores, enfim, de todos que não têm culpa do que está acontecendo, tudo está funcionando e estamos de prontidão para que continue desse jeito” frisou o Procurador-Geral de Justiça por substituição, Pedro Bezerra, sobre a preocupação em manter a ordem no município.

Ex-prefeito

Acusado de planejar a morte do prefeito de Maraã, Cícero Lopes (Pros), o atual prefeito da cidade, Luiz Magno Praiano Moraes (PMCB), foi detido na última quarta-feira (21) e prestou depoimento na tarde de ontem (22).

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPE-AM coordena as investigações do caso. Luiz Magno deve continuar detido até a conclusão dos inquéritos. Ele se encontra no Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM), onde estão presos também o ex-prefeito de Iranduba, Xinaik Silva Medeiros e o médico Mouhamad Moustaf.

Bárbara Costa

Jornal EM TEMPO