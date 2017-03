Justiça mantém Fla-Flu com torcida única

A três dias da decisão da Taça Guanabara, o juiz Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, manteve a liminar que determina torcida única em jogos no Estado do Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira (2), representantes dos quatro grandes clubes e da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) estiveram reunidos na sede do Tribunal de Justiça, e o impasse que cerca o Fla-Flu segue inalterado.

“Fato é que Flamengo, Vasco, Fluminense e a Ferj apresentaram todos os argumentos. Vamos aguardar o recurso, aí vamos sentar com o Fluminense para tomarmos uma decisão. O Flamengo x Vasco transcorreu sem problema algum, eu tinha muita esperança que a decisão fosse revertida”, lamentou o presidente do clube rubro-negro, Eduardo Bandeira de Melo.

Diretor de competições da Ferj, Marcelo Viana reclamou bastante da decisão e disse que o clássico com torcida única pode ser ainda mais perigoso. Além disso, o dirigente descartou a possibilidade de o jogo ser levado para outro Estado e manter as duas torcidas.

“Essa opção é bem mais perigosa do que torcida única. Espero que seja revista essa liminar. Não há tempo hábil para mudar o local, não existem datas disponíveis. O caminho a seguir é tentar reverter a liminar”, explicou Viana.

“Não há tempo para mudar o jogo de Estado. Estaríamos descumprindo regulamento. Não existe possibilidade para fazer esse jogo em outra data nem em outro lugar. O caminho é lutar em outras esferas pra que essa liminar seja revertida, pra que se possa ter torcida dupla, e siga o que diz a legislação”, completou o diretor da Ferj.

A partida está mantida para o estádio Nilton Santos e a venda de ingressos para a torcida do Fluminense, inclusive, já foi iniciada. Os clubes e federação carioca tentarão reverter a situação, mas o torcedor do Flamengo, até o presente momento, não terá direito a comprar entrada.

Rodrigo Mattos

Folhapress