Justiça mantém benefícios para ex-governadores do AM

Embora a maioria dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) presentes à sessão de julgamentos de ontem ter se posicionado pela inconstitucionalidade da lei n° 2.246, de 25 de junho de 1999, que prevê benefícios de segurança para ex-governadores e seus familiares, a matéria deverá permanecer constitucional. A ação foi requerida pelo desembargador José Hamilton, na época que era Procurador-Geral de Justiça.

A decisão em manter a lei constitucional se deu devido à norma para julgamentos de Ações Diretas de Inconstitucionalidades (Adins), que pressupõe que esse tipo de julgamento deverá atingir um número mínimo de dois terços de votos dos presentes. No caso, dez desembargadores votaram pela inconstitucionalidade, dois pela constitucionalidade e quatro pela inconstitucionalidade por omissão, mas a totalidade não atingiu o número exato para julgar pela ilegalidade da norma.

A matéria foi retirada de pauta na sessão da semana passada por conta da ausência do presidente da instituição, desembargador Flávio Pascarelli, que precisou se ausentar do pleno em função de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Mas, à ocasião, ele adiantou o voto pela procedência parcial da Adin.

Conforme o artigo 1º da referida lei estadual, mesmo após o término do mandato de governador do Estado, quem o tiver exercido em caráter permanente, terá direito para o resguardo de sua integridade pessoal e de sua família, ao serviço de segurança prestado pela Polícia Militar do Estado do Amazonas.

Segundo o parágrafo único do texto, “os militares encarregados da segurança de ex-governador do Estado do Amazonas serão designados para esse fim, pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas”.

O Ministério Público do Estado (MPE-AM) poderá recorrer da decisão do Tribunal Pleno, mas até o fechamento desta edição, o órgão não se posicionou a respeito do julgamento que manteve a

matéria constitucional.

Os que votaram pela ilegalidade da lei foram os desembargadores Airton Gentil, Carla Reis, Claudio Roessing, João Simões, Jorge Lins, Lafayette Carneiro, Nélia Caminha, Paulo Lima e Sabino Marques, além do juiz Ernesto Chíxaro, que está substituindo a desembargadora Encarnação Salgado. E os que votaram pela constitucionalidade foram: Jomar Fernandes e Jorge Chalub. Os que votaram pela inconstitucionalidade por omissão: os desembargadores Ari Moutinho, Flávio Pascarelli, Graça Figueiredo e Wellington José de Araújo.

Novo desembargador

Ainda na sessão de ontem, juiz de direito de Entrância Final, Ernesto Anselmo Chíxaro,58, foi aclamado pela corte para ocupar a vaga de desembargador, segundo o critério de antiguidade. Segundo ele, o sentimento de ser aclamado novo desembargador é de alegria e responsabilidade de uma nova missão que deverá exigir mais trabalho e mais dedicação. “Eu chego nessa nova missão com sentimento de dever cumprido, durante essa longa jornada”, disse.

Com 23 anos atuando na magistratura amazonense, Ernesto Chíxaro é hoje, o juiz que se encaixa no critério de antiguidade, definido no edital n° 18/2017-PTJ, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). Com a aprovação, o juiz será o 23° desembargador da corte estadual de Justiça dentro das vagas criadas pela Lei Complementar 126/2013, que aumentou de 19 para 26 o número de membros do tribunal.

Correição

O Tribunal de Justiça aprovou e homologou, ainda na sessão de ontem, uma correição ordinária de origem da comarca do município de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de distância de Manaus).

O pleno adiou, entretanto, o julgamento da correição extraordinária de origem da comarca de Codajás (a 240 quilômetros de distância) e da 1° Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Tefé (a 523 quilômetros de distância), previsto para entrar em pauta na próxima sessão, dia 11.

Henderson Mantins

EM TEMPO