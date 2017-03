Justiça Itinerante atende no Parque 10

Até o dia 31 deste mês, o ônibus do programa Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), estará posicionado na área externa da Delegacia da Mulher, localizada no conjunto Eldorado, bairro do Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com o coordenador do programa, juiz Alexandre Novaes, o atendimento no local começou nesta segunda-feira (13) e será feito sempre no horário de 8h às 14h, de segunda a sexta.

“A escolha do local de atendimento para este mês é uma forma de nos associarmos às atividades da campanha Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é reforçar, neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, as estratégias do Poder Judiciário no combate à violência doméstica contra as mulheres”, destacou o magistrado.

No Justiça Itinerante, o cidadão pode ajuizar gratuitamente, sem advogados, ações no valor de até 20 salários mínimos, na área cível e ações de natureza consensual na área de família. Ações envolvendo cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio consensual e reconhecimento voluntário de paternidade podem, também, ser ajuizados.

Para ser atendido é necessário que o cidadão esteja com os documentos originais e cópias. O programa de dispõe do telefone (92) 98455-7698 para tirar dúvidas.

Calendário

Neste ano, as ações do Justiça Itinerante já foram levadas ao Centro da Cidade; ao bairro de Santo Antônio, na Zona Oeste da capital; e, ainda, ao município de Nova Olinda do Norte. No próximo mês de abril, será a vez do bairro Educandos, na Zona Sul, receber as atividades do programa, que permanecerá no bairro de 03 a 28, atendendo ao lado do Centro Social e Cultural Zulândio Pinheiro, que fica na rua Inocêncio de Araújo, nº 01.

De 2 de maio a 2 de junho, a unidade móvel estará atendendo no bairro Cidade de Deus, posicionada ao lado da Delegacia da Mulher daquele bairro. Em 5 de junho, a unidade móvel retornará à área central da cidade para atender, até 30 de junho, novamente na Praça da Polícia, encerrando o calendário do semestre.

Com informações da assessoria