Justiça implanta projeto que vai abolir uso de papel

A busca por reduzir em 50% a quantidade de papel utilizada na impressão das expedições judiciais e para dar mais celeridade aos processos de intimações, alvarás, certidões, ofícios, entre outros, levou o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam) a lançar na manhã de quarta-feira (30) o projeto ‘Justiça sem papel’. Oficialmente, a medida de contenção de gastos em papel começa a vigorar a partir desta quinta-feira (1º).

O presidente do Tjam, desembargador Flávio Pascarelli, afirmou que a ideia é adotar o meio digital para todos os procedimentos que envolvam a utilização de papel, do envio ao recebimento de documentos das partes envolvidas nos processos. O Judiciário projeta economizar por ano cerca de R$ 2 milhões com essa medida, recurso que, segundo ele, deverá ser destinado para melhorias de outros setores do Tjam.

“Dentro da política de economia, esse projeto deve trazer resultados positivos. Hoje, gasta-se por mês com o envio de ofícios em torno de R$ 300 mil. A ideia é eliminar o papel das nossas atividades, tendo em vista que tudo será digital. Além disso, ele trará ganho de tempo no andamento dos processos, o que coloca o Judiciário do Amazonas na vanguarda de toda a Região Norte”, disse Pascarelli, acrescentando ainda que baixou portarias para assegurar a substituição do envio de documentos físicos pelo meio digital.

De acordo com o Tjam, foram firmados convênios com cem órgãos públicos como Ministério Público, Defensoria Pública, Secretarias do Estado e do Município, fundações, autarquias, Procuradorias (Federal, Estadual e Municipal), unidades prisionais e grandes litigantes da iniciativa privada, que terão acesso aos expedientes por meio de uma conta com login e senha para cada órgão. A expectativa do tribunal é que, até dezembro de 2017, todo o sistema de expedição do Judiciário esteja totalmente digital.

“O que pretendemos é reduzir de forma significativa a utilização de papéis na comunicação de envio desses expedientes. Com isso ganha-se tempo no processo. Hoje, para o expediente chegar até o destinatário pelos meios convencionais, gasta-se em média até 90 dias. O processo eletrônico fará essa comunicação de forma imediata e a custo zero”, ressaltou um dos coordenadores do projeto, juiz Roberto Taketomi.

Segundo dados do Tjam, somente nos últimos sete meses, os setores do Judiciário requisitaram 61,55 mil envelopes do tipo carta e 6.589 resmas de papel oficio, que foram destinados ao uso na rotina de trabalho, incluindo a correspondência referente aos processos.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO