Justiça impede greve dos rodoviários nesta terça

A Justiça do trabalho determinou, no final desta segunda-feira (16), que não haja paralisação do sistema de transporte público. O ato estava previsto para acontecer nesta terça-feira (17), segundo informou o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTR), após assembleia geral na última quinta-feira (12).

A decisão da juíza Eliane Leite Correia aponta que se deve manter 100% da frota em circulação, sob pena de pagamento de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais). Além disso, o sindicato não poderá promover novas paralisações sem que cumpra as exigências legais.

A decisão foi favorável ao pedido da Procuradoria Geral do Município (PGM), que entrou com uma Ação Civil Pública, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para impedir a paralisação geral dos rodoviários, que exigem o pagamento dos dissídios atrasados.

Ainda conforme o documento, os dissídios coletivos têm mecanismos próprios para cumprimento, que não interferem no direito de greve. Além disso, como a questão está sendo negociada entre as partes, descumpre o requisito de negociação frustrada, previsto no artigo 3º, da Lei n. 7.783/89 – Lei de Greve, que regula o direito de greve.

De acordo com o procurador geral Marcos Cavalcanti, ficou claro que a greve seria abusiva, ilegal e iria prejudicar a população manauara.

“Prevaleceu o bom senso. A população não pode e não deve ser prejudicada. Amanhã os fiscais da prefeitura estarão nas garagens vistoriando o cumprimento da decisão”, disse o procurador.

Confira a decisão da Justiça

Manoela Moura

EM TEMPO

Com informações da assessoria