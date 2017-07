Justiça Federal suspende a medida que acaba com a desoneração da folha de pagamento no AM

Justiça Federal no Amazonas -foto: Divulgação

A Justiça Federal no Amazonas acatou o pedido de liminar e determinou a suspensão da exigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Salário, permitindo, assim, o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta da empresa.

Com a decisão liminar o delegado da Receita Federal do Brasil em Manaus deve se abster de praticar qualquer ato tendente a negar ao impetrante o direito, tais como a não expedição de certidões negativas, inscrições no CADIN, propositura de execuções fiscais, em relação ao recolhimento da referida contribuição previdenciária.

O Juízo Federal que proferiu a decisão esclareceu que o governo não pode realizar alterações na legislação que implique aumento da carga de tributos, de forma arbitrária e com violação aos princípios da estabilidade e da segurança das relações jurídicas.

Foi pontuado, ainda, que mudanças promovidas quanto ao regime de tributação, da forma foi feita, retira a previsibilidade do comportamento dos atos do Poder Público, prejudicando o planejamento tributário e econômico dos contribuintes.

O Juiz destacou também que decisões semelhantes foram proferidas em outras unidades da Federação, inclusive pelo Tribunal Federal com sede em São Paulo, onde foi deferida medida liminar em favor de 150 mil empresas, representadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

Com isso, por estarem em situação fiscal mais favorável, as empresas paulistas poderiam concorrer de forma desigual, em detrimento de empresas situadas no Estado do Amazonas, que para o Juízo Federal amazonense é algo inaceitável e violador do pacto federativo, o que evidenciou a imprescindibilidade de se conceder a liminar em favor da empresa com sede em Manaus.

