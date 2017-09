Justiça Federal realiza mutirão nos municípios do Amazonas

Mutirão itinerante nos município do Amazonas – Divulgação

Os municípios localizados na calha do rio Negro vão receber na segunda quinzena de setembro a Justiça Federal que realizará um juizado especial itinerante. Beruri, Codajás e Coari estão entre as cidades que vão receber a ação.

No mutirão será realizado julgamentos contra o INSS, auxílio- doença e aposentadoria de trabalhador rural, salário-maternidade, benefício assistencial para idosos e deficientes, dentre outros.

Documentos necessários

Comprovante de residência e documentos que indiquem seu trabalho rural, se for o caso. Exemplo de documentação a ser apresentada: certidão de casamento (civil ou religioso), certidão de nascimento (própria ou de filhos), contratos de comodato rural, comprovantes de que é pescador, documentos do Incra, do Idam, certidão da Funai, no caso de indígena, entre outros documentos.

A equipe do Juizado Itinerante (juízes federais, servidores, procuradores federais e outros) se deslocará a esses municípios no Navio “Coares de Meireles” da Marinha do Brasil, parceira nesta ação. Os pedidos de benefício contra o INSS, as perícias médicas, nos casos em que forem necessárias, e as audiências, ocorrerão no navio.

Calendário

Datas do JEF itinerante em cada município:

Beruri/AM – 19, 20 e 21/09/2017

Codajás/AM – 23, 24 e 25/09/2017

Coari/AM – 27, 28 e 29/09/2017

Com informações da assessoria