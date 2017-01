Justiça Federal nega pedido que arquivaria investigação da morte de Juma

O pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público Federal do Amazonas (MPF/AM) sobre o suposto delito na morte da onça ‘Juma’, ocorrido durante a passagem da tocha olímpica Rio 2016 pela cidade de Manaus, no dia 20 de junho, foi indeferido pelo juiz federal substituto, Hiram Armênio Xavier Pereira, da 7ª vara federal ambiental e agrária da Seção Judiciária do Amazonas.

Na decisão, emitida no dia 17 deste mês, o magistrado aponta que o Exército teria autorização para apresentação de apenas uma onça, a ‘Simba’, treinada e acostumada com tais situações. Entretanto, apresentou duas (‘Simba’ e ‘Juma’), sendo que a ‘Juma’ não tinha treinamento.

A decisão cita ainda trecho do relatório técnico de fiscalização nº 10/2016 emitido pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) que aponta, dentre outras coisas, que o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) utilizou o felino sem autorização expedida pelo órgão e que o não cumprimento integral do protocolo de segurança possibilitou a fuga e o abate do animal.

“(…) uma vez que, à evidência da possível ausência de autorização do Ipaam para a manutenção ou utilização do animal no evento público, o que aponta um possível crime ambiental no caso em apreço, com autoria e materialidade pendentes de melhor análise, devendo o procedimento ser remetido à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para que se manifeste quanto ao arquivamento”, diz um trecho da decisão.

No documento é citada a declaração do 2° tenente Thiago José da Silva Gonçalves, que justifica a ausência de treinamento para a onça ‘Juma’ por não saber que ela seria exibida na ocasião e que, o mesmo, teria recebido tal informação apenas no dia do evento.

O mesmo declarante diz ainda que “se fosse um animal do CIGS, ele acompanharia todo o procedimento de segurança na condução do animal, mas que, sendo animal de outra unidade militar, não pôde realizar referido protocolo”.

Assim, o Juízo da 7ª vara indeferiu o pedido de arquivamento realizado pelo MPF e remeteu o procedimento à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para que o órgão se manifeste quanto ao arquivamento.

Entenda o caso

‘Juma’ foi abatida, após participar da cerimônia da passagem da tocha olímpica, nas dependências do Centro Integrado de Guerra na Selva (Cigs), na Zona Oeste de Manaus.

Conforme o Comando Militar da Amazônia (CMA) o animal teria agitado e escapado. Uma equipe de militares composta de veterinários especializados tentou resgatar o animal. Porém, mesmo atingido com tranquilizantes, o animal tentou atacar um militar e foi realizado um tiro de pistola por medida de segurança.

EM TEMPO

Com informações da assessoria