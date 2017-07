Justiça Federal nega dois recursos da defesa de Lula em processos da Lava Jato

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou nesta quarta-feira (5) dois pedidos de habeas corpus impetrados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Solicitadas há um mês, as ações já haviam sido negadas em decisão liminar do desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato naquele tribunal.