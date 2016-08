Justiça exige perícia para liberação da Ciclovia Tim Maia

A Justiça determinou que seja realizada perícia pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) antes que a Ciclovia Tim Maia seja liberada, depois de ser reconstruída. A decisão foi tomada a pedido da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção da Ordem Urbanística, do Ministério Público Estadual do Rio.

A informação foi divulgada pelo Ministério Público. Caso a perícia não possa ser realizada pelo Crea-RJ, o trabalho deverá ser feito pelo Instituto de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A decisão judicial tem como base uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra o município do Rio, o instituto municipal de geotécnica Geo-Rio e o consórcio Contemat-Concrejato, que construiu a ciclovia.

Um trecho da Ciclovia Tim Maia, construída recentemente, desabou em 21 de abril deste ano, durante uma ressaca no costão rochoso do Vidigal, matando duas pessoas. A ciclovia liga o Leblon a São Conrado, na zona sul, margeando a Avenida Niemeyer.

Por Agência Brasil