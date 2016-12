Justiça do Rio decreta prisão de policial reformado suspeito de chacina no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decretou na manhã de hoje (19) a prisão temporária do policial militar reformado Luiz Cláudio Machado Paixão. Ele é suspeito de assassinar cinco pessoas na noite da última sexta-feira (16) na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

Os disparos de arma de fogo foram efetuados em praça pública contra dois homens e duas mulheres. Uma das vítimas estava grávida de aproximadamente 8 meses e, mesmo já morta, foi levada para a Maternidade Leila Diniz, onde seu corpo foi submetido a uma cesariana. A criança chegou a nascer, mas não resistiu e morreu em seguida.

O policial foi indiciado pela prática de quatro crimes de homicídio duplamente qualificados, entre essas pessoas a grávida que veio a perder o filho por conta dos disparos, somando cinco mortes. Luiz Cláudio está foragido.

Agência Brasil