Justiça do Rio cita o cantor Justin Bieber por crime contra patrimônio em 2013

O cantor canadense Justin Bieber, que está no Brasil para um série de apresentações musicais, foi citado nesta quarta (29) por determinação do juiz da 34ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, Rudi Baldi Loewenkron.

A ação foi proposta pelo Ministério Público do Rio depois que o artista pichou o muro do Hotel Nacional, em São Conrado, na zona sul da cidade, em 2013. Na época, o cantor também estava em turnê pelo país.

Justin Bieber fez ontem na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, seu primeiro show de uma série de três que fará no país. O cantor canadense ainda se apresentará nos dias 1º de 2 de abril em São Paulo.

Vitor Abdala

Agência Brasil