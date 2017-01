TJAM toma medidas para ajudar no controle do sistema penitenciário

O Desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, se reuniu com juízes e assessores para implantar soluções práticas que devem ajudar a conter a crise penitenciária no Estado.

Entre as ações está a ampliação das audiências de custódia nos Distritos Policiais da capital. Mais dois juízes foram designados para essa atividade. Ao todo, agora três magistrados cuidam exclusivamente dessas audiências.

Nessas ocasiões são avaliados os casos de prisão em flagrante. O acusado é apresentado ao juiz, acusação e defesa são ouvidos e o magistrado decidde se é necessessário ou não a continuidade da prisão do suspeito

A decisão foi tomada depois que Pascarelli e o defensor público geral, Rafael Barbosa, conversaram com o secretário estadual de Segurança Pública, Sérgio Fontes, e com o secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, Pedro Florêncio, Sobre a rebelião na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde quatro detentos morreram na madrugada deste domingo, 8.

O assunto também foi tratado com a ministra Cármen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que vem acompanhando a crise nos presídios de Manaus.

A Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa havia sido fechada em outubro de 2016, mas na semana passada recebeu quase 300 presos que seriam integrantes da facção Primeiro Comando da Capital.

Ainda não se sabe o motivo da nova rebelião e das mortes na Vidal, mas as informações iniciais eram de que houve uma disputa por espaço dentro da cadeia. A nova rebelião aconteceu uma semana depois do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que resultou na morte de 56 presos.

Gabriel Costa

EM TEMPO