Justiça determina volta de Valdemir Santana à presidência do Sindmetal-AM

A Justiça decidiu, na manhã desta quarta-feira (30), que Valdemir de Souza Santana volta reassumir à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM). O fato é resultado de votação realizada no Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas (TRT-AM) da 11ª Região, localizado na avenida Visconde de Porto Alegre, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. A decisão suspende a medida que causou o afastamento da antiga diretoria.

De acordo com o assessor de comunicação do Sindmetal, George Cúrsio, Valdemir deve voltar para à diretoria assim que a decisão for notificada à Junta Governativa, que atualmente, é responsável pelo Sindmetal.

“Está confirmado que o Valdemir deve reassumir o sindicato. Houve uma votação na qual oito juízes foram favoráveis e apenas três foram contra. Nós estamos apenas aguardando o Tribunal publicar a decisão e o oficial de justiça entregar a ordem judicial para a Junta Governativa”, disse.

Entenda o caso

Waldemir Santana estava afastado do cargo desde o dia 26 de setembro deste ano, após denúncias de irregularidades na última eleição da entidade, ocorrida em abril desde ano. Por esta razão, uma Junta Governativa provisória assumiu o comando do sindicato por 90 dias, com objetivo de apurar as denúncias para poderem realizar novas eleições.

Segundo informações da Junta, nos primeiros dez dias de auditoria foram encontradas diversas saídas de dinheiro das contas do Sindmetal sem comprovação. O sindicato arrecada mais de R$ 1,5 milhão mensal, mas as contas bancárias estavam praticamente zeradas.

