Justiça determina que Prefeitura de Manaus nomeie candidata aprovada no concurso da Semsa em 2012

A Justiça do Amazonas determinou que a prefeitura de Manaus nomeie uma profissional aprovada na segunda colocação do concurso público realizado em 2012 pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A nova servidora ocupará o cargo de especialista em saúde/reumatologista. Por não ter sido convocada, mesmo com o edital citando que haviam duas vagas disponibilizadas para a função, a profissional ingressou com um mandado de segurança. O acórdão da decisão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico da última quarta-feira (23).

O processo tramitava em 2ª instância no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e teve como relator o juiz, Jomar Ricardo Saunders Fernandes, cujo voto favorável à concessão da segurança foi acompanhado, de forma unânime, pelos demais desembargadores da corte estadual, em sessão das Câmaras Reunidas.

Tendo o resultado do certame homologado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 4 de julho de 2012 e com a validade do concurso tendo expirado no dia 4 de julho deste ano de 2016, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE) entrou com ação para prestar informações e explicitar as razões para a não convocação da candidata dentro do prazo de validade do certame.

Segundo a decisão do magistrado, as razões da secretaria foram contestadas pelo MPE, que em seu parecer se posicionou “pela concessão da segurança, por entender perfeitamente provado que a não nomeação da candidata classificada na 2ª colocação para ocupar uma das 02 vagas disponibilizadas no Edital do concurso, dá causa a grave lesão a um direito seu, líquido e certo”.

O relator do processo, Jomar Ricardo Saunders Fernandes, acompanhou o parecer do MPE e frisou que “a omissão da autoridade coatora que, mesmo após expirado o prazo de validade do certame deixou de promover a nomeação da impetrante no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, dentro do número de vagas, viola o direito subjetivo da candidata que, desta maneira, deve ser protegido pelo presente remédio heroico”.

Com informações da assessoria