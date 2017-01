Justiça determina prisão de direção do sindicato dos rodoviários

A Justiça do Trabalho determinou, na tarde desta terça-feira (17), que todos os membros da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) sejam presos. A decisão saiu após a categoria não acatar a decisão judicial que proibia a realização da greve.

A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) e Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor (Procon-AM) foram os órgãos que solicitaram o mandato de prisão para os responsáveis pela paralisação, que atingiu de 100% do sistema de transporte público de Manaus, afetando mais de 500 mil usuários do serviço.

Conforme o documento, o direito de ir e vir é garantia constitucional, e a população está sendo prejudicada sem o transporte público.

A voz de prisão foi decretada para Givancir de Oliveira Silva, presidente do sindicato; Josildo de Oliveira Silva, vice-presidente; e os diretores Elcio Campos Rêgo, João Batista Rodrigues do Nascimento, Jaildo de Oliveira Silva e Josenildo de Oliveira e Silva.

Entre as provas encaminhadas junto com a petição conjunta, está um CD com áudio onde o secretário do sindicato, Élcio Campos, afirma que a greve não seria suspensa, além de criticar a multa estabelecida pela Justiça.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) também entrou com uma petição para que fosse aplicada multa, inicialmente no valor de R$ 500.000,00 por hora de paralisação. Mas, por determinação judicial, o valor ficou estipulado de R$ 50.000,00 por hora.

A Polícia Militar acompanha o oficial de justiça nas diligências em busca diretores, que já são considerados foragidos.

Revogação

A Justiça do Trabalho voltou atrás na ordem de prisão de Jaildo de Oliveira Silva, após verificar que ele não fazia mais parte da direção do STTRM.

O TRT não sabia que Jaildo era vereador do PC do B. E, assim que tomou ciência da situação, expediu decisão revogando a prisão do parlamentar.

Manoela Moura

EM TEMPO