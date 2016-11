Justiça determina fim de paralisação de rodoviários; mais de 40 mil pessoas foram afetadas

A justiça do trabalho concedeu uma liminar a favor do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), na tarde desta terça-feira (1º), tornando a paralisação dos rodoviários ilegal. A juíza Maria das Graças Alecrim Marinho da 11ª Região do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou o retorno imediato de 100% da frota e dos empregados, sob pena de multa de R$10 mil por hora de paralisação já ocorrida ou que ainda ocorrer.

Até às 15h, mais de 40 mil pessoas ficaram sem o transporte público e precisaram utilizar dos serviços de mototáxis, táxis e outros meios de locomoção. O Sinetram entrou com a ação judicial nesta manhã e alegou que a categoria, em desrespeito à Lei da Greve e ao acordo coletivo de trabalho anteriormente homologado por sentença, iniciou uma paralisação grevista desde às 5h, sem aviso prévio. Segundo o documento assinado pelas partes, antes de qualquer ato reivindicatório há obrigatoriedade de comunicação prévia, com prazo de 72 horas, como requisito essencial ao início de qualquer movimento paredista pela categoria dos empregados. Veja liminar aqui

“Fiquei mais de meia hora na parada até perceber que nenhum ônibus que atende a Zona Oeste estava passando. Tive que vir ao trabalho de táxi. Sorte que eu tinha dinheiro. Os rodoviários deveriam avisar antecipadamente quando forem paralisar. Sei que estão lutando por melhorias, mas a população não pode ser prejudicadas”, disse Ângela Pacheco, 38, que é caixa de um supermercado na Ponta Negra.

A assessoria de imprensa do sindicato informou que não foi notificado de qualquer reivindicação e muito menos de que haveria uma paralisação por parte do Sindicato do Rodoviários nas empresas Via Verde, São Pedro, Açaí Transportes e Expresso Coroado. Três das quatro empresas retornaram as atividades ainda pela manhã após reunião com a entidade, apenas a São Pedro continua paralisada e os rodoviários não aceitaram conversar com os representantes do patronal.

“Houve várias ilegalidades nesse movimento. O transporte é um serviço essencial para a cidade e a população não foi avisada sobre essa paralisação, esse é o principal prejuízo. Outro fator é que as empresas não foram notificadas sobre o motivo da paralisação, então até agora não sabemos de que se trata. Vamos acionar a justiça para que o serviço seja restabelecido e pedir punição aos envolvidos”, informa Borges.

Ainda de acordo com a determinação da justiça do trabalho, os rodoviários devem manter pelo menos 70% dos ônibus nas ruas após a comunicação prévia de greve de 72 horas. Considerando-se a urgência necessária ao cumprimento da decisão, a juíza determinou ainda que o mandado judicial fosse cumprido por um oficial de justiça imediatamente, com acompanhamento de força policial.

Bruna Souza

Com informações da assessoria