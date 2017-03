Justiça determina diminuição da jornada de trabalho de delegado no AM

O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) concedeu, nesta terça-feira (14), mandado de segurança para diminuir a jornada de trabalho do delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Márcio André de Almeida Campos. No processo, o servidor público alega que deixou de ser delegado titular, onde cumpria carga horária de oito horas diárias, para cumprir carga horária de 24 horas em regime de plantão.

Nos autos do processo, o texto apresenta que, segundo a Lei estadual nº 2.271/1994, do Estatuto do Policial Civil, a jornada de trabalho imposta pela PC-AM é inconstitucional. E que, em seu artigo 109, XVIII, estabelece que “nenhum servidor ou empregado público prestará jornada de trabalho superior a 44 horas semanais, exceto quando em plantão, quando a duração do trabalho não excederá a 12 horas”.

O documento expressa ainda que “tais disposições buscam preservar a vida do servidor, assegurando-lhe saúde e dignidade”.

O delegado Márcio Campos informou à Justiça que, até o dia 13/06/2016 era titular do 27 Distrito Integrado de Polícia (DIP), contudo, na mesma data, foi baixada a portaria nº 0752/2016-

GDG/PC, dispensando-o da titularidade que exercia, e através da Portaria n. 0245/2016-GDG/PC, foi transferido para o plantão do 1º DIP, passando a trabalhar no local em regime de plantão de 24 horas por 72 horas de descanso, conforme a portaria normativa nº 09/2011-GDG/PC, que, por seu turno, segue o comando disposto na Lei estadual nº 2.271/1994 (Estatuto do Policial Civil).

Com isso, o delegado entrou com pedido de liminar na Justiça para que se faça cumprir o artigo 109, XVIII da Constituição Estadual, para reduzir a jornada de plantão de 24 horas ininterruptas para 12 horas, providenciando para que não se exceda a carga horária semanal.

Para o Tjam, os direitos sociais do trabalho visam assegurar a saúde física e mental de todos os trabalhadores. Com isso, o documento justifica que esses direitos sociais proporcionem condições dignas de ambiente de trabalho.

“Nesse sentido, obrigar um servidor público a trabalhar por 24 horas ininterruptas viola o dever estatal de garantir a saúde e o bem-estar do servidor, revelando-se uma verdadeira afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1, III da Constituição Federal de 1988. Mais ainda, um servidor com jornada exacerbada jamais prestará um serviço público de qualidade, eficiente e nos moldes do esperado pelos jurisdicionados”, diz parte do documento.

O juiz Leoney Figliuolo Harraquian sentenciou que, a decisão de concedeu o mandado de segurança, em harmonia com o parecer do Ministério Público do Trabalho do Amazonas (MPT-AM), para determinar a redução da jornada de plantão do delegado, garantindo assim que não exceda o seu limite máximo de duração da jornada de trabalho de 44 horas semanais. O salário do delegado não deve ser alterado com a decisão.

A reportagem tentou contato, por telefone, com a assessoria de imprensa da PC-AM, para saber o posicionamento da insitutição sobre o parecer do Tjam, mas não obteve respostas.

Isac Sharlon

EM TEMPO