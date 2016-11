Justiça decide futuro do Sindmetal nesta quarta; recurso de diretoria afastada exige retorno da presidência

O Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas (TRT-AM) da 11ª Região, localizado na avenida Visconde de Porto Alegre, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, vai decidir, na manhã desta quarta-feira (30), o recurso impetrado pela diretoria afastada do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM). A ação anterior que determinou o afastamento da diretoria foi concedida pelo juiz plantonista da 12ª Vara do Trabalho de Manaus, Adilson Maciel Dantas, devido a inúmeras denúncias de irregularidades na última eleição da entidade, ocorrida em abril desde ano.

A decisão do agravo regimental com pedido de liminar para a suspensão da medida que causou o afastamento da diretoria deve ser feita pela presidente do tribunal, a desembargadora Maria das Graças Alecrim Marinho, às 9h. No total, a diretoria afastada do sindicato possui quatro ações em trânsito na justiça trabalhista para serem julgadas.

No fim da tarde desta terça-feira (29), o presidente do sindicato afastado, Valdemir de Souza Santana, comentou algumas acusações feitas pela Junta Governativa provisória, que assumiu a direção do Sindmetal após a decisão de Maciel Dantas. Valdemir, que também é presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), negou que tenha feito negociações indevidas que teriam resultado na venda do Clube dos Metalúrgicos, localizado no quilômetro 27 da rodovia AM-010 (que liga Manaus a Itacoatiara).

“Depois de nos afastarem da direção do sindicato de forma ilegal, estão inventando mentiras em nome do sindicato. Porque a partir do momento que falam no meu nome, como presidente do Sindmetal, estão citando o próprio sindicato nessas inverdades. Um dos exemplos das mentiras arquitetadas e propagadas por integrante da junta, montada por empresários, é a venda do clube. Por que eu venderia o balneário para benefício próprio? Tanto é mentira que a atual gestão está lá todo fim de semana administrando o local. Como eu poderia ter vendido se eles continuam lá?”, questionou.

Valdemir Santana disse ainda que a coletiva também tinha o objetivo de esclarecer os boatos sobre a falta de prestações de contas de 2014 e 2016. “Nós temos documentos que comprovam que as prestações foram realizadas, dentro do prazo, em assembleias com os metalúrgicos”.

Segundo ele, a junta está exigindo que a diretoria comprove que as prestações tenham sido feitas com registros em cartório. “Isso não existe. Nenhum sindicato é obrigado a registrar em cartório. Nós agimos dentro da legalidade”. Ele relatou que a gestão citada foi eleita em novembro de 2016 e, portanto, “não deveria ter sido retirada do sindicato mesmo ele sendo o presidente”.

Ainda segundo o presidente afastado, a diretoria foi retirada de forma “abusiva” e na “calada da noite”. “Acredito que o juiz foi enganado porque pediram para ele decidir sofre o nosso afastamento às 2h da madrugada. Ninguém decide uma causa dessas neste horário”.

Valdemir Santana já estava no terceiro mandado à frente do Sindmetal-AM. Ele também negou que tenha tido irregularidades na última eleição da entidade.

“Importa em ressaltar que aberto o processo eleitoral, por decisão da assembleia dos associados, que definiu, na forma dos estatutos, o dia, horário, e locais de votação, bem como elegeu junta governativa, apenas uma chapa se inscreveu, isto após ter transcorrido o prazo de 10 (dez) dias contados da publicação do edital de convocação”, diz parte do documento de agravo enviado à justiça.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO