Justiça converte em preventiva a prisão de PM’s suspeitos pelo desaparecimento de jovens

A prisão temporária dos sete policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), detidos por suspeita de participação no desaparecimento da atendente de caixa Rita de Cássia Castro da Silva, 19, do desempregado Weverton Marinho, 20, e de Alex Júlio Roque de Melo, 25, foi convertida em prisão preventiva, conforme afirmou o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Ivo Martins. Os jovens desapareceram na madrugada do dia 29 de outubro, após uma abordagem dos policiais, ocorrida no bairro Grande Vitória, Zona Leste.

Segundo Ivo Martins, a ordem foi assinada pelo juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri, Mauro Antony. “Esse pedido foi feito pela DEHS e acatado na última quarta-feira (7), com isso, os aspirantes a oficiais Luiz da Silva Ramos e José Fabiano A. da Silva; os cabos Ronaldo Cortez da Costa e Isaac Loureiro da Silva; o sargento Edson Ribeiro Costa; e os soldados Cleydson de Lima Correa e Denilson de Lima Correa devem seguir presos por tempo indeterminado”, ressaltou.

No dia do desaparecimento, cápsulas de calibre ponto 40 (de uso exclusivo da PM) foram recolhidas por familiares próximo ao local em que os jovens foram vistos pela última vez e levadas até a sede da DEHS para que fossem analisadas. Uma sandália com vestígios de sangue também foi entregue na delegacia. Na última semana, o EM TEMPO teve acesso ao resultado do laudo da perícia sobre a investigação do crime e, de acordo com o exame de DNA, o sangue encontrado no objeto se tratava do sangue de Alex Roque. Antes de desaparecer, o trio havia saído de uma festa que ocorria no bairro, quando foi abordado pelos militares.

Luís Henrique Oliveira

Jornal AGORA