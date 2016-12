Justiça condena mandante da morte de casal de extrativistas no Pará

A Justiça do Pará condenou nesta terça-feira (6) o agricultor José Rodrigues Moreira a 60 anos de prisão pela co-autoria na morte do casal de extrativistas e militantes ambientais José Claudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva. O julgamento ocorreu sem a presença do réu, que está foragido.

O casal de militantes ambientais foi morto em 24 de maio 2011 no assentamento Praialta Piranheira, na cidade de Nova Ipuxina (511 km de Belém). Eles foram mortos a tiros quando passavam de moto por uma ponte na estrada de terra que dá acesso ao assentamento. Segundo a polícia, dois homens aguardavam no meio da mata.

O inquérito policial apontou Moreira como mandante das mortes. Em 2010, ele comprou duas áreas com total de 790 mil metros quadrados no assentamento, o que é ilegal.

Segundo a polícia, o ambientalista dizia que as terras eram públicas e incentivava que famílias de agricultores se instalassem nas terras de Rodrigues.

Antes de ser morto, o ambientalista afirmou à CPT (Comissão Pastoral da Terra) que Moreira incendiou as casas de dois agricultores, sob a alegação de que ele era dono das terras.

No primeiro julgamento, realizado em Marabá em abril de 2013, o agricultor foi absolvido da acusação. Outros dois acusados do crime foram condenados no mesmo julgamento. Irmão de Moreira, Lindonjonson Rocha recebeu pena de 42 anos e oito meses de prisão, e Alberto Lopes do Nascimento, de 45 anos.

Nesta terça, Moreira foi considerado co-autor do crime de duplo homicídio qualificado do casal, após oito horas de julgamento no 2º Tribunal do Júri de Belém. A pena aplicada ao réu é de 30 anos em relação a cada vítima, totalizando 60 anos de prisão.

Agricultores de Nova Ipixuna lotaram o tribunal do júri para acompanhar o julgamento. Outro grupo formado por integrantes de movimentos sociais com faixas e cartazes lembrando outras vítimas de crimes por disputa de terra ocuparam uma praça em frente ao fórum.

Os advogados de defesa de Moreira disseram que vão recorrer da sentença.