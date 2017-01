Justiça concede liberdade ao prefeito de Maraã e familiares de antecessor reclamam

O prefeito de Maraã, Luiz Magno Moraes (PMDB), suspeito de envolvimento na morte do seu principal rival político, o ex-prefeito do município, Cícero Lopes (Pros), recebeu a liberdade nesta quinta-feira (19). Ele, que está preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no km 8 da BR-174, vai responder pelas acusações fora da unidade prisional após a desembargadora do Amazonas, Carla Reis, conceder parecer favorável ao relaxamento da prisão.

Assim que soube da decisão, a esposa do ex-prefeito assassinado, que não teve o nome revelado, passou mal e teve que ser amparada por parentes. De acordo com o filho de Cícero, o músico Clécio Lopes, 38, a soltura do mandante do crime mostra a ineficiência da Justiça brasileira.

“O cara mata o meu pai, vai preso e depois é solto. É uma impunidade sem fim. Há vários casos de prefeitos mortos no Brasil, inclusive no Amazonas, que ficaram sem respostas. A Justiça mostra a sua ineficiência ao conceder essa liberdade. O Ministério Público gastou tanto dinheiro na investigação, até com avião para trazer o Magno para Manaus, e no fim ele está solto”, disse.

A magistrada seguiu o parecer sobre o pedido de soltura do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), na manhã desta quinta, segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A defesa de Magno argumentou que uma das testemunhas mudou o depoimento durante o processo. Ela alegou que participou de uma trama, que tinha como objetivo induzir o Ministério para prender o prefeito. Os advogados declaram ainda que não havia motivos para a permanência dele no presídio.

A família de Cícero Lopes vai pedir a revogação da decisão na justiça. Segundo Clécio, os advogados de acusação vão insistir com o Ministério Público para a prisão de todos os envolvidos no caso, inclusive, no retorno de Luiz Magno para o presídio até o julgamento do caso. “É o mínimo que eles podem fazer por nossa família. Estamos sem forças, é muito triste ter que vivenciar tudo isso”.

Bruna Souza

EM TEMPO