Justiça bloqueia contas da Prefeitura de Parintins

O juiz plantonista da Comarca de Parintins (369 quilômetros de Manaus), André Campos, atendeu o pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e determinou o imediato bloqueio das contas da Prefeitura Municipal. A medida foi necessária para o pagamento do funcionalismo público e do 13º salário, que não estava sendo pago.

O magistrado, na decisão, proíbe qualquer saque das contas da prefeitura até o dia 1º de janeiro de 2017. A sentença de André Campos atende a uma Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público Estadual, que acatou denúncia do Sindicato dos Professores Municipais.

“Estamos felizes com essa informação e essa determinação da Justiça. Trabalhamos muito para impedir prejuízos à categoria”, disse a presidente do sindicato, professora Joelma Farias.

Segundo informações da prefeitura municipal, a relação de funcionários que ainda não receberam seus salários já foi encaminhada à Justiça, que determinará o dia para o pagamento.

Tadeu de Souza

Correspondente GRN