Justiça barra cobrança de tempo na catraca dos ônibus em Manaus

O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) concedeu uma liminar, na tarde desta quarta-feira (6), à Defensoria Pública do Amazonas e Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (CMM) que barra o limite de tempo de 30 segundos para passar nas catracas dos ônibus na capital amazonense.

O defensor público Carlos Almeida Filho e o presidente da comissão, o vereador Álvaro Campelo, protocolaram, na terça-feira (5), uma tutela de urgência no plantão do tribunal com o objetivo de derrubar a cobrança de uma nova tarifa, após o período de 30 segundos, que as empresas de transporte público e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) iriam cobrar para evitar que um dispositivo, conhecido como solenoide, que fica dentro da catraca, queime por aquecimento devido ao longo tempo acionado.

Para Campelo, a medida traria grandes problemas para a sociedade. “Idosos, obesos e mulheres grávidas podem enfrentar problemas com essa medida”, ressalta o vereador.

O defensor público e o vereador realizam uma coletiva de imprensa, a partir das 19h, na Ponta Negra, sobre a decisão da Justiça. O Sinetram, por sua vez, informou que nesta tarde apresentou informações à Defensoria Pública do Estado (DPE), sobre como seria o funcionamento dos 30 segundos na catraca.

No documento, o Sinetram explicava que o tempo estipulado é suficiente para a passagem na catraca e não causaria danos aos usuários. Uma reunião entre Sinetram e DPE está marcada para a próxima terça-feira (12), às 15h, na sede da Defensoria.

Bruna Souza

EM TEMPO

