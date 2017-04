Juristas do AM se unem contra ‘Lei de Abuso’

Juristas do Amazonas planejam ir às instâncias superiores caso seja aprovado o texto do projeto de lei nº 280/2016 que define os crimes de abuso de autoridade cometidos por membro de poder ou agente da administração pública, servidor público ou não, da União, Estados, Distrito Federal e municípios no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las.

Juízes, promotores, defensores públicos e o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, se reuniram, nesta segunda-feira (24), para discutir o teor do projeto. A matéria é de autoria do senador Renan Calheiros (PMDB – AL), líder do partido no Senado e deve ser votado em plenário na sessão desta quarta-feira (26). Caso seja aprovada, a nova redação passará a vigorar 60 dias após a publicação.

Para o desembargador Flávio Pascarelli, é preciso entender qual a função do magistrado que, segundo o próprio presidente, é aplicar o direito interpretando as normas. E, diante desse cenário em que se quer criar uma lei que criminaliza a interpretação, observou, estaria criando obstáculos para a atuação jurisdicional.

“Isso tem a ver com meu argumento, em dizer que a democracia está enferma em razão de abuso de autoridade. Na realidade, todos sabem que o que coloca a democracia na enfermaria é a corrupção, não existe regime que subsista diante de uma corrupção endêmica como estamos vendo”, afirmou Pascarelli.

De acordo com o magistrado, caso o projeto de lei seja aprovado, como Poder Judiciário, a corte de Justiça não pode fazer muita coisa a não ser julgar e no caso da aprovação, o magistrado afirmou que acredita que haverá uma Ação de Inconstitucionalidade por parte das associações de magistrado e do Ministério Público (MP), devendo ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Pascarelli, os juízes estariam proibidos de interpretar a lei, caso seja aprovado o projeto. Ele explicou ainda que uma interpretação equivocada poderia causar um processo por abuso de autoridade.

O presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon), juiz Cássio Borges, disse que da mesma forma que a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Amazon não aceita a criminalização da interpretação das leis por juízes e promotores por estarem na defesa da democracia.

Sem blindagem

Cássio Borges explicou que a classe de juízes não procura a impunidade, uma vez que já podem ser punidos, já que qualquer dos juízes que cometerem crimes estão sujeitos a punição como qualquer pessoa. “Nós não queremos, de forma alguma, nos blindar. O que nós não aceitamos é que um senador, com um terço de senadores investigados, faça desse projeto de lei um instrumento para que eles, políticos, se blindem de uma investigação extremante necessária para a saúde da democracia brasileira”, defendeu.

De acordo com o representante da Justiça Federal, delegado da Associação dos Juízes Federais (Ajuf) Emmanuel Mascena, a questão é a forma com que o projeto está que, criminaliza a atuação dos juízes em seu dia a dia do ato comum em interpretar a lei. Emmanuel Mascena disse que caso o projeto seja aprovado, a todo momento, o juiz vai estar sendo questionado como um criminoso por ter interpretado a lei de tal forma.

O procurador da República, Edmilson Barreiro, salientou que, por mais que exista a necessidade de atualizar uma Lei de Abuso de Autoridade, pelo fato de ela ser dos anos 1960 e não atender mais o Brasil, esta lei que está sendo debatida no Congresso não serve a democracia, por estar num contexto em que o país necessita melhorar, aperfeiçoar e levar até o fim todas as investigações de corrupção que no contexto atual, não cabe uma lei que criminalize a interpretação ou que restringe em demasia o poder de investigação das autoridades do MP e da própria polícia.

“Temos muitos receios com essa regra que está sendo trazida com o PL 280, acreditando que é algo muito grave, uma vez que vai trazer um desserviço muito grande à democracia”, disse o procurador.

Outra regra que preocupa bastante os juristas, segundo Edmilson Barreiros, veio na última versão do relatório do senador Roberto Requião (PMDB-PR), que trata da legitimidade de qualquer pessoa investigada a processar a autoridade pública independente. Segundo o procurador, o texto é algo inédito que não existia na lei anterior que daria a qualquer pessoa insatisfeita com uma sentença, presa, ainda que em flagrante, alegar um abuso de autoridade e processar a autoridade.

Henderson Martins

EM TEMPO