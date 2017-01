Jurado do Masterchef vem a Manaus para serviço em bistrô

Quer encontrar um Masterchef do Brasil cara a cara? Neste fim de semana, o francês mais brasileiro do país, Erick Jacquin estará no bistrô Belle Époque (shopping Ponta Negra) dando seu toque pessoal ao cardápio assinado por ele mesmo para a casa. O chef ficará no serviço do restaurante no almoço e no jantar de sábado e de domingo.

Consultor de carteirinha do bistrô Belle Époque, Jacquin estará pessoalmente na cozinha do bistrô, colocando seu ‘tômpero’ único e encantador, além de receber clientes da casa. Neste fim de semana também o Belle Époque estará lançando sua nova carta de vinhos, após consultoria de somelier e atendendo até pedidos de clientes assíduos da casa.

Erick Jacquin

Erick Jacquin é hoje um dos mais importantes chefs franceses em atividade no Brasil. Maître Cuisiner de France, Chevalier du Mérite Agricole e Chevalier de la Légion d´Honneur. Chegou ao Brasil em 1995, depois de comandar o restaurante Au Comte de Gascogne, em Paris. No País, foi chef do restaurante Le Coq Hardy, em São Paulo, eleito melhor restaurante do Brasil.

Com informações da assessoria