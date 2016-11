Juliana Paes inaugura salão de beleza no Rio de Janeiro

Juliana Paes inaugurou, na noite desta quarta-feira (16), a sétima unidade do Espaço Juliana Paes, rede de franquias de salões de beleza – com estabelecimentos no Rio de Janeiro e São Paulo – que está no mercado desde 2008 e oferece uma experiência diferenciada de beleza e bem-estar aos seus clientes. A atriz levou sua marca ao condomínio Mansões, na Barra da Tijuca.

“Buscamos expressar a alegria e o sorriso, característicos da Juliana, no ambiente e no atendimento em todas as unidades”, afirma Rosana Paes, irmã da atriz e fundadora da marca. O clima acolhedor e amigável permeia toda a rede e, no Mansões, não será diferente.

“Estou muito feliz em inaugurar um Espaço pertinho de casa. Eu já adorava me cuidar! Agora vou ter um motivo a mais e a companhia das minhas amigas e vizinhas. Pensamos em cada detalhe desse projeto pra que o ambiente ofereça o máximo de conforto e bem-estar.” – comemora a atriz, que na ocasião fará lançamento também do novo site da rede de salões.